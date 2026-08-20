Forscher:innen haben KI-Agenten wissenschaftliche Studien zu unbeantworteten Forschungsfragen schreiben lassen. Der Grund, warum sie die Programme dabei versagten, zeigt, dass ein gehyptes Ziel der KI-Branche noch in der Ferne liegt. KI wird sich bald verbessern - fast ohne menschliche Aufsicht oder Unterstützung: Das ist derzeit sicherlich eine der kühnsten Versprechen der KI-Branche. Große Sprachmodelle (LLM) können bereits Computer-Code schreiben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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