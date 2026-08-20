Konstanz (ots) -Zum 1. September eröffnet das RIVA Hotel Konstanz zwei neue Penthouse Suiten, entworfen von Antonella Rupp. Für die Umsetzung des Interior Designs zeichnet das Hamburger Studio TH2 verantwortlich. Mit jeweils 95 Quadratmetern, einem privaten Aussenbereich und Blick über den Bodensee ergänzen sie das Fünf-Sterne-Superior-Haus, das künftig über insgesamt 73 Zimmer und Suiten verfügt.Auf der obersten Etage des RIVA Hotels sind zwei neue Rückzugsorte mit Blick über den Bodensee entstanden. Mit ihnen erweitert die Gesamtkapazität des Hotels auf 73 Zimmer und Suiten. Grossflächige Verglasungen und private Terrassen öffnen die Räume zum Bodensee und zur umliegenden Natur, während Fenster, Sichtachsen und die Ausrichtung der Möbel den Blick nach draussen lenken. Im Inneren setzt sich die charakteristische Formensprache des Hotels in weichen Konturen, fliessenden Übergängen und organischen Formen fort. Antonella Rupp verantwortete die Architektur sowie die Gestaltung der Grundrisse und Einbauten. Das Hamburger Interior-Design-Studio TH2 kuratierte Mobiliar, Stoffe, Wandfarben und Tapeten. Entstanden ist ein harmonisches Interieur, das mit dem weiten Blick in einen ruhigen Dialog tritt und durch das einfallende Tageslicht eine besondere Leichtigkeit und Ruhe ausstrahlt.Taktile Oberflächen und sanfte KonturenSand-, Beige- und Naturtöne bestimmen die Farbwelt der Suiten. Strukturierte Tapeten, haptische Oberflächen und ausgewählte Textilien verleihen den Räumen tiefe Geborgenheit. Massgefertigte Einbaumöbel fügen sich in die Architektur ein und unterstreichen den wohnlichen Charakter. Natürliche Nuancen, sanfte Formen und unterschiedliche Strukturen verbinden Eleganz mit mediterraner Leichtigkeit. Suite 411 eröffnet einen weiten Blick über den Bodensee, Suite 412 eine seitliche Sicht auf das Wasser und die umliegende Landschaft. Ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett, der grosszügige Wohn- und Essbereich, eine Kitchenette und die private Terrasse schaffen Freiraum für einen Aufenthalt ganz im eigenen Rhythmus. Beide Suiten sind für jeweils zwei Gäste konzipiert und lassen sich mit dem angrenzenden Zimmer zu Zwei-Schlafzimmer-Suiten für bis zu vier Personen verbinden. So entsteht ein privater Rückzugsort am Bodensee.Wellbeing und WeitblickDie Lage auf der vierten Etage verbindet die Penthouse Suiten unmittelbar mit dem Wellbeing-Angebot des Hauses: Der ganzjährig beheizte Rooftop-Pool mit der anschliessenden Dachterrasse und der Yogaraum liegen nur wenige Schritte entfernt, mit weitem Blick über den See und stets im Zusammenspiel von Wasser und Licht. So entsteht ein Ort, an dem Grosszügigkeit, Ruhe und Weitblick selbstverständlich ineinandergreifen."Unsere neuen Penthouse Suiten sind ein Ort zum Ankommen - warm, persönlich und gemütlich gestaltet. Ein Rückzugsort, an dem man den Alltag für eine Weile hinter sich lassen kann. Die Natur bleibt dabei immer präsent: durch den freien Blick über den See, das wechselnde Licht und die besondere Nähe zu den Sternen", sagt Julia Kolb, Inhaberin des RIVA Hotels.Die Penthouse Suiten sind ab dem 1. September 2026 buchbar. Die Übernachtungspreise beginnen je nach Saison und Konfiguration bei EUR 1.500. Weitere Informationen und Buchung unter: www.hotel-riva.deFür Presseinformationen und Bildmaterial:faulhaber Marketing GmbHLandstrasse 43a8450 AndelfingenSchweizAlissa KnoppTelefon: +41 44 500 21 98E-Mail: ak@faulhaber-marketing.chOriginal-Content von: RIVA Hotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183190/6336808