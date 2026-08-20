Linz (www.anleihencheck.de) - Die steigenden Refinanzierungskosten der USA rücken zunehmend in den Fokus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen habe zuletzt bereits bei über 5,30% gelegen. Nachdem die US-Staatsverschuldung mit 40 Billionen US-Dollar ein neues Rekordniveau erreicht habe, habe Finanzminister Scott Bessent angekündigt, die monatlichen Rückkäufe von US-Staatsanleihen von 2 auf 4 Milliarden US-Dollar auszuweiten. (Zur besseren Einordnung: Während der Finanzkrise und auch während Corona habe dieser Wert teilweise bei 100 Mrd. USD und mehr gelegen). Mit diesen Rückkäufen könne die Regierung die Anleihemärkte stützen und damit die Finanzierungskosten senken. Die erste Reaktion am Markt sei deutlich ausgefallen: Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen habe auf 5,18% nachgegeben, während der US-Dollar an Wert verloren habe. Das Währungspaar EUR/USD sei um mehr als 100 Punkte gestiegen und habe den wichtigen charttechnischen Widerstand bei 1,1630 überwunden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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