Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken in der CE/SEE-Region werden in den kommenden Monaten voraussichtlich unterschiedliche Wege einschlagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die CNB im September möglicherweise eine weitere Zinserhöhung beschließen und damit den Höhepunkt erreicht haben könnte, könne die BoA zum Jahresende mit einer Straffung ihrer Geldpolitik folgen. Die MNB hingegen dürfte ihren Lockerungskurs beibehalten. Für die übrigen CE/SEE-Zentralbanken würden stabile Zinsen erwartet - wenngleich die Rahmenbedingungen kaum unterschiedlicher sein könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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