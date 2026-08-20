Lange abgestraft, jetzt plötzlich brandheiß: Bei diesem Softwaretitel braut sich eine Comeback-Story zusammen, die es in sich hat. Das Cloud-Geschäft wächst rasant, der milliardenschwere Auftragsbestand liefert Rückendeckung - und der Markt beginnt gerade erst, den KI-Hebel neu zu bewerten.Der Konzern sitzt auf geschäftskritischen Daten und Prozessen zahlreicher Großunternehmen. Das schafft hohe Wechselkosten, bindet Kunden langfristig und sichert wachsende wiederkehrende Erlöse. Neue Zukäufe stärken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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