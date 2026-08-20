Die heutigen Q2-Ergebnisse von SBO fielen leicht besser aus als erwartet, mit einem Umsatzanstieg von 7,7% im Quartalsvergleich auf 106,1 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 12,0%, am oberen Ende unserer Q2-Prognose von 11-12%. Der Hauptfaktor für das positive Ergebnis war die Precision Technology, wo Aufträge nun beginnen, sich in Umsätze und Erträge umzuwandeln, unterstützt durch eine höhere Auslastung. Im Gegensatz dazu blieb Energy Equipment der Hauptbelastungsfaktor, da anhaltende Störungen im Nahen Osten, ein schwächerer Produktmix und Anlaufkosten für das Reline-Center in Houston die Profitabilität belasteten. Der Auftragseingang blieb robust und der Auftragsbestand erhöhte sich weiter. Wir belassen unsere Schätzungen für 2026 vor dem heutigen Conference Call unverändert. KAUFEN, Kursziel 38,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
© 2026 mwb research