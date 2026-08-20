Die Vonovia-Aktie bleibt charttechnisch fest im Griff der Bären. Mit aktuell 41,17 € notiert der Titel nur noch knapp oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 39,61 €. Gleichzeitig begrenzen mehrere fallende Abwärtstrendlinien weiterhin sämtliche Erholungsversuche. Gibt nun auch die letzte Bastion auf der Unterseite nach, könnte sich die Korrektur deutlich beschleunigen. Operativ zeigt sich ein anderes Bild Fundamental entwickelt sich Europas größter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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