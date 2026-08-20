Der US-Aktienmarkt steht rund zweieinhalb Jahre nach Donald Trumps Wiederwahl deutlich höher als unmittelbar nach der Wahl. Der S&P 500 hat seit dem 5. November 2024 über 33 Prozent zugelegt - trotz zwischenzeitlicher Turbulenzen durch die US-Zollpolitik und den Krieg mit Iran. Mit Blick auf die bevorstehenden Kongresswahlen stellt sich für Anleger daher die Frage, ob der Ausgang der Midterms erneut zum entscheidenden Börsenfaktor werden könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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