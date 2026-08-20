Die Aktie der brasilianischen Nu Holdings zählt weiterhin zu den interessanteren Wachstumswerten im internationalen Finanzsektor. Hohe Profitabilität, ein skalierbares Digitalmodell und die Expansion in neue Märkte sprechen dafür, dass das langfristige Potenzial des Unternehmens noch nicht adäquat im Aktienkurs berücksichtigt ist. Digitalbank mit strukturellem Wettbewerbsvorteil Nu Holdings verbindet Fintech und klassisches Bankgeschäft. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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