Die Tonies-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten ihren Wert verdoppelt. Können die Halbjahreszahlen dem Musikboxenhersteller für Kinder einen weiteren Impuls geben und ist die Aktie überhaupt noch einen Kauf wert? Hochdynamisches Wachstum Das Geschäft von Tonies mit seinen Musikboxen und Hörspielfiguren wächst nach wie vor hochdynamisch. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr 2026 um 38% gegenüber dem Vorjahr auf 242,9 Millionen €. Währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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