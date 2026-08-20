Die PayPal-Aktie steht erneut im Fokus eines Übernahmepokers, nachdem Stripe und der Finanzinvestor Advent International offenbar erneut über eine Akquisition des Zahlungsdienstleisters verhandeln. Das könnte der PayPal-Aktie zusätzlichen Auftrieb verleihen. Übernahmegespräche offenbar wieder aufgenommen Im Juli hatte Stripe mit finanzieller Unterstützung seines Private-Equity-Partners Advent International ein Angebot zur Übernahme von PayPal in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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