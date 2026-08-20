Goldman Sachs traut Siemens deutlich mehr zu. Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für die Siemens-Aktie von 292 € auf 319 € angehoben und hält an der Kaufempfehlung fest. Analystin Daniela Costa hat ihre Schätzungen nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals aktualisiert, und meiner Meinung nach ist das ein klares Signal. Was steckt hinter der Anhebung? Costa hat bei ihrer Neubewertung nicht nur die jüngsten Quartalszahlen eingearbeitet, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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