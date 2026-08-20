Die persönliche Haftung von Vorständen und Geschäftsführern nimmt durch DORA, ESG und verschärfte BaFin-Anforderungen deutlich zu. Darum etabliert sich die Executive Education im Bereich Compliance zu einem entscheidenden Erfolgs- und Schutzfaktor. In den vergangenen Jahren erreichten die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen der Finanzwirtschaft und Assekuranz eine neue Dimension. Aufgaben, die früher von spezialisierten Compliance- oder Rechtsabteilungen übernommen wurden, gehören heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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