"Welche monatliche BU-Rente soll versichert werden? " Der Beitrag erläutert, warum Makler nicht bei der Rentenhöhe stehen bleiben sollten - und wie aus klassischem Einkommensschutz eine belastbare Systemberatung wird. Ein Artikel von Hans-Helge Lingenberg, Geschäftsführer der Pscherer GmbH und Entwickler von Konzepten mit unterstützender Software für die systemische BU-BeratungViele Makler beraten Berufsunfähigkeit fachlich sauber. Sie prüfen Bedingungen, Gesundheitsfragen, Laufzeit, Dynamik, Angemessenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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