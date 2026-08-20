Sam Altman war lange der lauteste Kritiker von KI-Werbung - jetzt liefert bald auch OpenAI sie aus. Ab Montag, 24. August, aktiviert OpenAI Werbung in ChatGPT für 31 europäische Märkte und bläst damit zum Angriff auf Alphabet, Meta und den gesamten Werbemarkt.Der Hintergrund für den Einbau der Werbeanzeigen unterhalb der KI-Antworten ist klar: Mehr als 80 Prozent der inzwischen über einer Milliarde monatlich aktiven ChatGPT-Nutzer verwenden die kostenlose Version. Bislang verursachte diese riesige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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