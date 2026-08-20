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Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps Investora Zürich findet zum 14. Mal statt - jetzt anmelden!



20.08.2026 / 11:30 CET/CEST



Zürich, 20. August 2026 - Am 16. und 17. September 2026 öffnet die Investora Zürich zum 14. Mal ihre Türen in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach. Neben den bewährten Hauptprotagonisten - den SIX-kotierten Unternehmen - erwartet Sie dieses Jahr erstmals auch eine Auswahl vielversprechender IPO-Kandidaten. Dazu ein Rahmenprogramm mit hochkarätigen Referenten und reichlich Gelegenheit zum Netzwerken. Das Programm steht auf www.investora.ch und Sie können sich ab sofort hier anmelden. An der Investora 2026 präsentieren sich 32 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps dem professionellen Anlegerpublikum. Erstmals mit dabei sind dieses Jahr BioVersys, Centiel, Dätwyler, Emmi, LEM Holding, Matador Secondary Private Equity, AG für die NZZ, SF Urban Properties und V-Zug. Neu dazu kommen vier nicht-kotierte Unternehmen mit IPO-Perspektive innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate: Ecorobotix, GreenState, Optotune und Cutiss - vier spannende Namen aus Wachstumsbranchen. Die CEOs und CFOs der teilnehmenden Gesellschaften stellen Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und aktuelle Finanzkennzahlen vor und stehen dem Publikum anschliessend in moderierten Q&A-Sessions sowie in 1-on-1-Meetings Rede und Antwort. Zu den weiteren Highlights am Mittwoch zählen das Keynote-Referat von Gerhard Schwarz (Head of Equity Strategy, Baader Bank), der einen Blick auf die Finanzmärkte wagt, sowie der Roundtable «Reverse Merger: Ein alternativer Weg an die Börse» mit Martin Gamperl (Alantra), Arturo Devigus (Devigus), Emanuel Dettwiler (Kellerhals Carrard) und Sascha Hilber (SIX Swiss Exchange), moderiert von Lea Fäh, Redaktorin Finanz und Wirtschaft. Den Ausklang des ersten Tages bildet der traditionelle Networking-Apéro, begleitet von ausgewählten Weinen von Zweifel Weine und Bier der Brauerei St. Johann. Zum Abschluss am Donnerstag sorgt die Diskussion «Bilaterale III: Chance oder Risiko für die Schweiz?» für einen weiteren Höhepunkt. Mit dabei sind Magdalena Martullo-Blocher (Nationalrätin SVP, exekutive Vizepräsidentin und Delegierte des Verwaltungsrates der Ems-Chemie Holding AG) und Simon Michel (Nationalrat FDP, CEO und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Ypsomed Holding AG), moderiert von Valentin Ade, Leiter des Meinungsressorts Finanz und Wirtschaft. Im Anschluss laden wir wiederum zum Apéro. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und melden Sie sich hier an. Anmeldeschluss ist am 11. September 2026 um 12.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie! Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



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