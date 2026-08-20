Berlin (ots) -- Kathrin Anselm, Geschäftsführerin für Zentral- und Osteuropa bei Airbnb, verrät ihre Tipps für die Urlaubsplanung.- Beim Lesen von Bewertungen sollten Reisende auf Details achten, die immer wieder erwähnt werden und die ihnen besonders wichtig sind.- Weniger bekannte Regionen abseits der Touristenpfade lohnen sich oft besonders.Bewertungen richtig lesen, verlässliche Unterkünfte erkennen und wissen, wann man besser bei den Gastgeber:innen nachfragt, statt sich auf Suchfilter zu verlassen: Diese Gewohnheiten können den Unterschied machen zwischen einer wirklich gelungenen Reise und einer, die schnell in Vergessenheit gerät.Kathrin Anselm, Geschäftsführerin für Zentral- und Osteuropa bei Airbnb hat diese bei fast 60 eigenen Aufenthalten bei Airbnb-Gastgeber:innen erprobt. Hier sind ihre Tipps für einen rundum gelungenen Familienurlaub, einen Städtetrip oder eine Auszeit auf dem Land.1. Zuerst die Reisegruppe und das Reiseziel festlegenBevor Kathrin Anselm nach einer konkreten Unterkunft sucht, klärt sie zwei grundlegende Fragen: Mit wem reist sie, und soll es eher in die Stadt oder aufs Land gehen? Erst danach grenzt sie die Lage, Ausstattung und Größe der Unterkunft über die Suchfilter ein.Frühes Buchen nimmt wieder zu: Laut der ADAC-Tourismusstudie 2025 (https://www.adac.de/verkehr/standpunkte-studien/mobilitaets-trends/tourismusstudie-reisen/) buchten 44 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub bereits vier Monate im Voraus - 2022 waren es noch 39 Prozent. Ein Zeichen dafür, dass Reisende nach mehreren von Unsicherheiten geprägten Jahren wieder langfristiger planen.2. Bewertungen auf wiederkehrende Aussagen prüfenEine einzelne begeisterte oder kritische Bewertung sagt wenig aus. Aussagekräftiger ist es, wenn mehrere Gäste dieselben Vor- oder Nachteile hervorheben. Kathrin Anselm achtet dabei besonders auf Hinweise zu Sauberkeit, Lärm und Schlafkomfort.Die Formulierung "Komme gerne wieder" ist ein starkes positives Signal. Dieser Hinweis ist in fast der Hälfte der deutschen Fünf-Sterne-Bewertungen auf Airbnb enthalten [1]. Bemerkenswert ist auch, dass deutsche Gäste die Freundlichkeit der Gastgeber:innen sogar noch häufiger erwähnen als die Sauberkeit und die Lage einer Unterkunft [2]. Sie scheint demnach einer der wichtigsten Faktoren für einen gelungenen Aufenthalt zu sein.3. Gäste-Favoriten für eine schnelle und zuverlässige Vorauswahl nutzenFür eine besonders schnelle Suche empfiehlt Kathrin Anselm, gezielt nach Unterkünften mit dem Label "Gäste-Favorit" Ausschau zu halten. Diese Auszeichnung basiert auf Bewertungen, Rezensionen und einer nachgewiesenen Zuverlässigkeit und wird nicht von den Gastgeber:innen selbst vergeben.In Deutschland trägt jedes fünfte aktive Airbnb-Inserat das Label Gäste-Favorit [3], und die Buchungen dieser Unterkünfte sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent gestiegen [4]. Die durchschnittliche Bewertung deutscher Gäste für Gäste-Favoriten liegt bei 4,94 von 5 Punkten [5].4. Nach Raum zum Leben suchen und nicht nur nach einem ZimmerGerade für Familien und Gruppen kann zusätzlicher Raum viele Vorteile bieten: Eine eigene Küche ermöglicht es, sich beispielsweise morgens Kaffee zu kochen, ohne dabei andere zu wecken. Getrennte Schlaf- und Wohnbereiche schaffen zudem Rückzugsmöglichkeiten, wenn jemand Zeit für sich benötigt.Etwa die Hälfte der Fünf-Sterne-Bewertungen von deutschen Gästen auf Airbnb beschreibt den Aufenthalt sinngemäß als "wie zu Hause" [6]. Kathrin Anselm sieht darin einen wesentlichen Unterschied zum klassischen Hotelaufenthalt: Reisende buchen nicht nur einen Platz zum Schlafen, sondern einen Raum und die Freiheit, ihren Tagesablauf frei und ohne Einschränkungen gestalten zu können.5. Die Gastgeber:innen kennenlernen - vor und während des AufenthaltsKathrin Anselm empfiehlt, sich das Wissen der Gastgeber:innen zunutze zu machen. Diese kennen die Umgebung meist besonders gut und können bei Fragen und für Tipps eine hilfreiche Anlaufstelle sein. Das Profil der Gastgeber:innen auf Airbnb vermittelt in der Regel einen guten Eindruck davon, wer hinter einem Inserat steht: warum sie Gastgeber:innen sind, wie lange sie schon in der Region leben und welche Verbindungen sie zu dem Ort haben.Wie hilfreich das sein kann, erlebte Kathrin Anselm selbst während eines Aufenthalts auf der griechischen Insel Tinos. Als sie Zahnschmerzen bekam, half ihr Gastgeber noch spät am Abend dabei, einen Zahnarzt zu finden. Bei einem anderen Aufenthalt, außerhalb von Cannes, war der von den Großeltern der Gastgeber:innen angelegte Garten voller Feigen, Kräuter und Gemüse, die die Gäste selbst ernten und nutzen durften. Für Kathrin Anselm sind es genau solche persönlichen Momente, die eine Reise lange nach ihrem Ende in Erinnerung bleiben lassen.Jede Buchung auf Airbnb beinhaltet zudem ohne zusätzliche Kosten den AirCover, einen Schutz, der Probleme wie Stornierungen durch den Gastgeber vor dem Check-in, erhebliche Ungenauigkeiten im Inserat oder andere schwerwiegende Probleme abdeckt. Gleichzeitig ist der Airbnb-Support rund um die Uhr erreichbar.6. Filter konsequent an den Bedürfnissen der Gruppe ausrichtenFür Familien, ältere Reisende und größere Gruppen reicht es nicht, nur nach dem Reiseziel und dem Preis zu filtern. Entscheidend können die Zahl der Schlafzimmer, barrierearme Zugänge, ein Garten, ein Pool oder bestimmte Ausstattungsmerkmale sein.Bei zeitkritischen Buchungen kann außerdem die Sofortbuchung helfen. Sie ist bei 61 Prozent der Inserate auf Airbnb in Deutschland verfügbar [7] und erspart die vorherige Abstimmung mit dem Gastgeber. Für Reisen, die längerfristig mit mehreren Personen geplant werden, ist die Option "Jetzt buchen, später bezahlen" besonders interessant. Diese ist mittlerweile bei mehr als der Hälfte der deutschen Unterkünfte verfügbar [8] .Fotos und Zusammenfassungen der Bewertungen helfen zudem zu bestätigen, ob eine Unterkunft wirklich passt. Airbnb bietet außerdem die Möglichkeit, die Reisedetails mit den Mitreisenden zu teilen.7. Weniger bekannte Reiseziele in Betracht ziehenFür eine ruhigere, individuellere Reise empfiehlt Kathrin Anselm Regionen, in denen es nur wenige klassische Hotels gibt, beispielsweise kleinere Orte im Allgäu, Dörfer im Schwarzwald oder das ländliche Mecklenburg-Vorpommern. Zu den diesjährigen internationalen Trendzielen des Sommers zählen Orte, die Küstencharme mit historischen Stadtkernen verbinden: Haderslev an der dänischen Ostseeküste, Hersonissos auf Kreta, Himarë an der albanischen Riviera, Bari in Süditalien, Middelkerke an der belgischen Nordseeküste, Tavira an der Algarve und das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Kotor in Montenegro [9] .Die spiegelt einen allgemeinen Wandel und breiteren Trend wider: Fast zwei Drittel der 2025 von deutschen Gästen über Airbnb gebuchten Inlandsübernachtungen fanden außerhalb von Städten statt [10], und das Interesse an Naturreisen hat sich im Vergleich zu Städtereisen innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt [11]. Im Einklang mit einem breiteren europäischen Trend wachsen die Inlandsbuchungen deutscher Gäste in diesem Sommer zudem schneller als die Buchungen für Auslandsreisen [12].Über Kathrin AnselmKathrin Anselm ist Geschäftsführerin für Zentral- und Osteuropa bei Airbnb und damit für 25 Länder verantwortlich. Ihre Karriere begann sie in der Unternehmensberatung bei Oliver Wyman, bevor sie die Dating-Plattform One2like mitbegründete, die später vom Marktführer Parship übernommen wurde. Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn vor ihrem Wechsel zu Airbnb umfassen ProSiebenSat.1, Rocket Internet, Otto Group sowie den britischen Lieferdienst Deliveroo. Von 2020 bis 2023 saß sie im Advisory Board von Decathlon Deutschland. Kathrin Anselm wurde vom Handelsblatt als eine der "Top 50 Women in Tech" ausgezeichnet, vom Focus Magazin als eine der "Top 100 Women", vom Strive Magazin als eine der "Top 100 Frauen in Deutschland" und zuletzt von der w&v als "Deutschlands Top 100".[1] Basierend auf einer Analyse öffentlich einsehbarer Bewertungen deutscher Gäste, die im Zeitraum von April 2025 bis März 2026 veröffentlicht wurden.[2] Basierend auf einer Analyse öffentlich einsehbarer Bewertungen deutscher Gäste, die im Zeitraum von April 2025 bis März 2026 veröffentlicht wurden.[3] Basierend auf der Anzahl und dem Anteil aktiver Unterkünfte in Deutschland, die als Gäste-Favorit gekennzeichnet sind, Stand 31. März 2026.[4] Basierend auf Netto-Buchungen deutscher Gäste bei Gäste-Favorit-Unterkünften im Vergleich zu allen Unterkünften, Check-ins 2024 vs. 2025.[5] Basierend auf der durchschnittlichen Gesamtbewertung, die deutsche Gäste für Aufenthalte bei Gäste-Favorit-Unterkünften im Vergleich zu allen Unterkünften in den Zielländern Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien im Zeitraum von April 2025 bis März 2026 vergeben haben.[6] Basierend auf einer Analyse öffentlich einsehbarer Bewertungen deutscher Gäste, die im Zeitraum von April 2025 bis März 2026 veröffentlicht wurden.[7] Basierend auf dem Anteil der Netto-Buchungen, die über Sofortbuchung (im Vergleich zu Buchungsanfragen) im Zeitraum von April 2025 bis März 2026 bestätigt wurden.[8] Basierend auf dem Anteil aktiver Unterkünfte mit einer "flexiblen" oder "moderaten" Stornierungsrichtlinie - dem Zulassungskriterium für "Jetzt buchen, später bezahlen". Stand 31. März 2026.[9] Basierend auf Suchanfragen deutscher Nutzer:innen für Reiseziele außerhalb Deutschlands zwischen dem 1. Januar und 31. März 2026, für den Reisezeitraum vom 21. Juni bis 22. September 2026, im Vergleich zum selben Zeitraum 2025. Als Trendziele gelten Destinationen mit einem besonders starken prozentualen Anstieg der Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.[10] Basierend auf Buchungen deutscher Gäste in Deutschland im Jahr 2025.[11] Basierend auf einer repräsentativen Umfrage, die Civey im Auftrag von Airbnb im Januar 2026 unter 3.000 Befragten in Deutschland durchgeführt hat.[12] Basierend auf Buchungsdaten zwischen dem 1. Januar und 31. März 2026 für Check-ins zwischen dem 21. Juni und 6. September 2026, im Vergleich zum selben Zeitraum 2025.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zu Hause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6336866