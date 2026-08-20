Rostock (ots) -Am Donnerstag, den 27. August 2026 von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr, laden wir Sie herzlich zu den dritten Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine, Herrn Vizeadmiral Jan Christian Kaack, in Berlin ein. Damit führen wir die im Jahr 2025 gestartete Gesprächsreihe fort und ermöglichen Pressevertretenden einen Austausch zu aktuellen Themen rund um die Deutsche Marine und einen persönlichen Rückblick des Inspekteurs auf seine endende Amtszeit.Die Navy Talks werden erneut auf der Barkasse "Marine 1" in Berlin stattfinden. Sie erhalten Gelegenheit, mehr über die aktuelle Lage und Herausforderungen der Deutschen Marine zu erfahren. Ebenso gibt der scheidende Inspekteur der Marine eine exklusive Rückschau auf Meilensteine seiner Amtszeit.Aus Kapazitätsgründen können nur insgesamt zehn Medienvertretende mitgenommen werden. Wir bitten Sie daher darum, nur jeweils eine Person Ihres Mediums zu akkreditieren.Ihre Teilnahme wird schriftlich bestätigt.Hinweise zum Pressegespräch: "Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine" - Vizeadmiral Kaack zu seiner endenden AmtszeitTermin:Donnerstag, den 27. August 2026, 13 Uhr.Eintreffen bis spätestens 12:45 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort:Berlin-MitteAnmeldung:Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 25. August 2026, 14 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Ankündigung:Am 3. September 2026 wird der Inspekteur der Marine eine presseöffentliche Rede auf der International Conference on Maritime Security & Defence in Hamburg halten. Dazu können Sie sich über den Veranstalter akkreditieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineSachgebiet PressearbeitTelefon: 0381 802 51520/51521/51522E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6336864