Mainz (ots) -Kirstin Rossgoderer übernimmt zum 1. November 2026 die Bundesgeschäftsführung des WEISSEN RINGS, Deutschlands größter Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer. Rossgoderer war zuletzt als Head of Transformation Management bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig. Sie bringt langjährige Führungserfahrung aus internationalen Unternehmen und dem öffentlichen Sektor mit. In unterschiedlichen Leitungsfunktionen hat sie Strategie- und Veränderungsprozesse verantwortet und eng mit Partnerinnen und Partnern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammengearbeitet.Die künftige Bundesgeschäftsführerin des Vereins sagt: "Ich habe mich ganz bewusst für den WEISSEN RING entschieden. Mich bewegt die Haltung, die hinter seiner Arbeit steht: Menschen in einer schweren Lebenssituation nicht allein zu lassen. Einen Beitrag zu dieser wichtigen Aufgabe zu leisten und mit den vielen engagierten Menschen im WEISSEN RING zusammenzuarbeiten, darauf freue ich mich sehr." Seit 50 Jahren stehe der WEISSE RING Menschen nach einer Straftat verlässlich zur Seite. Dieses Engagement ist für die neue Geschäftsführerin "Ausdruck eines starken gesellschaftlichen Zusammenhalts - und gerade heute von besonderer Bedeutung".Zum Start freue sie sich darauf, die vielen haupt- und ehrenamtlich Engagierten kennenzulernen, zuzuhören und gemeinsam Verantwortung dafür zu übernehmen, dass der Verein auch in Zukunft Menschen verlässlich zur Seite stehen könne."Ich bin sehr froh, dass wir mit Kirstin Rossgoderer eine geeignete und qualifizierte Führungskraft für das Amt der Bundesgeschäftsführung für unseren Verein gewinnen konnten. Sie hat unsere Auswahlkommission und auch den Bundesvorstand überzeugt, der für alle wichtigen Entscheidungen des Vereins zuständig ist und damit auch diese trifft", sagt Barbara Richstein, die Bundesvorsitzende des WEISSEN RINGS. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kirstin Rossgoderer."Rossgoderer folgt auf Bianca Biwer, die sich nach mehr als zwölf Jahren als Geschäftsführerin des WEISSEN RINGS einer neuen Herausforderung stellen wollte und zum Festspielhaus Baden-Baden wechselte.Der WEISSE RING besteht aus rund 3.000 ehrenamtlichen und circa 120 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Dabei ist vor allem die direkte Opferhilfe ehrenamtlich organisiert. An der Spitze des Vereins steht die oder der ehrenamtliche Bundesvorsitzende. Das Hauptamt wird von der Bundesgeschäftsführung geleitet. In diesem Jahr feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. In dieser Zeit wurden rund 684.000 Opfer in Außenstellen, am Opfer-Telefon und von der Onlineberatung betreut und circa 169.833.000 Euro in Opferhilfen ausgezahlt.---Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung vonKriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 3.000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat rund 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziertseine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keinerlei staatliche Mittel.Pressekontakt:WEISSER RING e. V.Team Medien & RechercheFon: +49 6131 8303-4000E-Mail: presse@weisser-ring.deWeb: www.wr-magazin.deOriginal-Content von: Weisser Ring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6758/6336858