Coburg (ots) -Ab 2027 geht das Altersvorsorgedepot mit staatlicher Förderung an den Start, doch es gibt schon heute gute Möglichkeiten, flexibel für später vorzusorgen. Denn laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist knapp jeder fünfte Mensch im Lebensalter ab 65 Jahren von Altersarmut betroffen. Der Renten-Experte Michael Pfeiffer von der HUK-COBURG hat fünf wichtige Punkte zusammengestellt, worauf die Sie als Verbraucherin oder Verbraucher achten sollten, wenn Sie vorbeugen möchten.1. Früh starten lohnt sichJe früher Sie mit dem Sparen fürs Alter beginnen, desto länger kann Ihr Geld arbeiten und Marktschwankungen lassen sich besser ausgleichen. Wer bereits in jungen Jahren damit loslegt, kann mit kleineren Summen pro Monat viel erreichen.2. Auf Flexibilität beim Zugriff auf Ihr Erspartes achtenEin Vorteil der privaten Rentenversicherungen ist ihr flexibler Aufbau. In der Regel können Sie jederzeit auf Ihr angespartes Kapital zugreifen, ohne eine Rückzahlung staatlicher Förderung befürchten zu müssen. Beiträge werden an veränderte Lebenssituationen angepasst - etwa erhöht, reduziert oder zeitweise ausgesetzt, je nach finanzieller Lage. Das ist vor allem dann interessant, wenn Sie Wert darauflegen, nicht dauerhaft an starre Sparpläne gebunden zu sein.3. Rendite und Sicherheit ausbalancierenEine private Rentenversicherung erlaubt Ihnen, Ihre Anlagestrategie an Ihre persönlichen Ziele und Ihr Sicherheitsbedürfnis anzupassen. Fondsguthaben bieten zum Beispiel höhere Renditechancen, gehen aber mit stärkeren Wertschwankungen einher. Garantieguthaben sorgen für mehr Sicherheit, weil bestimmte Leistungen oder Beiträge zu Rentenbeginn garantiert werden. Sie können hier entscheiden, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen und welche Sicherheit Sie erwarten. Tipp: gute Anlageprodukte erlauben kostenlose Strategiewechsel.4. Lebenslange Rente oder Kapitalauszahlung? - Ihre EntscheidungZum Rentenbeginn haben Sie mehrere Optionen: Sie können sich Ihr angespartes Kapital vollständig auszahlen lassen. Sie können nur einen Teil auszahlen und aus dem Rest eine lebenslange Rente bilden. Oder Sie wählen eine lebenslange Rente. Eine moderne private Rentenversicherung lässt Ihnen während der Laufzeit Spielräume zur Anpassung:5. Vor der Unterschrift noch einmal prüfenBevor Sie sich für ein Produkt entscheiden, empfiehlt es sich diese Punkte zu checken:- Die Kosten und Gebühren der Versicherung genau prüfen und vergleichen.- Lassen Sie sich erläutern, welche Garantien gelten und wie sie sich auf die Renditechancen auswirken.- Informationen zu Kündigung, Beitragsfreistellung und Auszahlungsvarianten einzuholen.- Ihr persönliches Budget festlegen: Wieviel möchten Sie monatlich oder jährlich realistisch zurücklegen, ohne sich zu übernehmen?Fazit:"Eine flexible private Rentenversicherung kann ein solider Baustein sein, um die eigene Rentenlücke zu verkleinern und gleichzeitig Zugriff auf das Ersparte zu behalten", sagt Michael Pfeiffer von der HUK-COBURG. Deshalb rät der Experte lieber jetzt als später damit zu starten.Die Medieninformation auf huk.de:Rechtzeitig mit Altersvorsorge starten! (https://www.huk.de/presse/nachrichten/verbrauchertipps/rechtzeitig-mit-altersvorsorge-starten.html)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deKarolin HollandTelefon: 09561-9622603E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6336881