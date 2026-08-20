Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen sind gering - Anleiheinvestoren müssen sich nach Alternativen umsehen. Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Germany & Austria bei UBS Asset Management.Am europäischen Markt für Unternehmensanleihen seien die Spreads derzeit eng. Eine Alternative böten Collateralized Loan Obligations (CLOs), genauer: deren AAA-Tranche. Bislang sei dieser Markt überwiegend großen institutionellen Investoren mit entsprechenden Mandatsgrößen vorbehalten gewesen. Über aktive ETFs sei er inzwischen auch für kleinere Asset Manager und Vermögensverwalter zugänglich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de