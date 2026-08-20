Wien (www.anleihencheck.de) - Die undurchsichtige Lage im Nahen Osten sorgt an den Aktienmärkten weiterhin für Zurückhaltung, besonders vor dem Hintergrund der am vergangenen Montag ausgelaufenen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bislang sei keine Verlängerung oder Vereinbarung erzielt worden, weshalb die Gefahr einer erneuten Eskalation weiterhin bestehe. Die Schifffahrt in der Straße von Hormus bleibe unterdessen erheblich beeinträchtigt. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten zwei mutmaßlich aus dem Iran auf Schiffe abgefeuerte Raketen gemeldet, was Teheran zurückgewiesen habe. Vorläufige Daten hätten weiterhin nur eine einstellige Zahl täglicher Schiffspassagen gezeigt. Der Ölpreis habe gestern leicht zugelegt und handle aktuell bei USD 91,70 je Fass der Sorte Brent. Vor diesem Hintergrund habe an den europäischen Aktienmärkten auch mangels anderer Impulse die Zurückhaltung überwogen. Der EURO STOXX 50 habe rund 0,4% verloren, während der DAX einen Rückgang von etwa 0,1% verzeichnet habe. Der österreichische ATX habe mit einem Minus von 0,7% etwas mehr Federn gelassen. ...

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