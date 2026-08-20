Am Donnerstag setzten die Ölpreise ihren Anstieg fort. Damit knüpften sie an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage an, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut Drohungen gegen den Iran ausgesprochen hatte. So verteuern sich Brent- und WTI-Öl jeweils um knapp drei Prozent auf fast 94 Dollar beziehungsweise 86,50 Dollar. Auch weiterhin dominiert der Verlauf des Iran-Kriegs das Geschehen am Ölmarkt. Nachdem die Preise zum Wochenauftakt noch spürbarer zugelegt hatten, blieb die Bewegung in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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