Hamburg (ots) -Die neue Europcar-Installation im München Airport Center verbindet zwei Symbole des Reisens und stärkt die Präsenz der Mobilitätsmarke an einem der wichtigsten deutschen Luftverkehrsdrehkreuze.Europcar erweitert seinen Markenauftritt am Flughafen München. Im Zentralbereich direkt bei den Mietwagenanbietern präsentiert der Mobilitätsdienstleister einen Audi SQ5 in einem überdimensionalen Koffer im charakteristischen Europcar-Grün. Damit wird die Marke an einem Ort sichtbarer, an dem Reisende vor und nach dem Flug besonders häufig flexible Mobilitätslösungen benötigen.Ein markanter Auftritt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt43,4 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen München im Jahr 2025. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 1,8 Millionen Reisenden [Quelle (https://www.munich-airport.de/presse-flughafen-muenchen-setzt-2025-seinen-wachstumskurs-fort-37852207)]. Für Europcar ist der Airport damit ein bedeutender Kontaktpunkt zu privaten und geschäftlichen Kundinnen und Kunden."Am Flughafen München erreichen wir Reisende aus aller Welt, die vor dem Abflug ebenso wie nach der Landung flexibel mobil sein möchten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. "Der überdimensionale grüne Koffer mit dem Audi SQ5 übersetzt unser Mobilitätsversprechen in ein starkes, einprägsames Bild. Gemeinsam mit Audi zeigen wir, wofür Europcar steht: hochwertige Fahrzeuge, flexible Lösungen und Mobilität, die Menschen zuverlässig an ihr Ziel bringt - und das Ganze mit einem leichten Augenzwinkern. Das neue Exponat ist im wahrsten Sinne ein 'Erfolgscase'."International reisen, individuell weiterfahrenDer Auftritt in München steht zugleich für die internationale Präsenz der Europcar Mobility Group. Mit ihren Marken ist die Gruppe in mehr als 130 Ländern vertreten und bietet Reisenden flexible Mobilitätslösungen für unterschiedliche Anlässe - vom Geschäftstermin bis zur Urlaubsreise."Der Flughafen München ist als Werbestandort einzigartig, weil er internationale Sichtbarkeit mit besonderen Erlebnissen verbindet", sagt Maria Dahlhaus, Leiterin Commercial Activities am Flughafen München. "Die kreative Exponat-Umsetzung von Europcar zeigt eindrucksvoll, wie Marken hier nicht nur sichtbar, sondern für Reisende unmittelbar erlebbar werden. Genau diese Verbindung aus Reichweite, Emotion und kreativer Inszenierung macht den Flughafen zu einer außergewöhnlichen Plattform für Marken."Europcar stärkt Präsenz an deutschen FlughäfenAuch an weiteren deutschen Airports entwickelt Europcar seine physischen Marken- und Serviceflächen weiter. Am Hamburg Airport entstanden unter anderem exklusive Premium-Parkflächen. Mit der Eröffnung von Terminal 3 im Flughafen Frankfurt kamen eine neue Station und eine Fahrzeuginstallation hinzu. Am Flughafen Stuttgart wird der ehemalige Wetterradarturm seit Kurzem in Europcar-Grün illuminiert. Und der Standort am Köln Bonn Airport wird derzeit modernisiert.Die einzelnen Maßnahmen folgen einem gemeinsamen Gedanken: Europcar möchte Reisende genau dort erreichen, wo aus Ankunft wieder Aufbruch wird.Mit seiner grünen Reiseinstallation macht Europcar am Flughafen München schon vor der Fahrzeugübernahme deutlich: Nach dem Auspacken kann die nächste Etappe beginnen.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/newsPressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 160 98272201E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446-0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/6336897