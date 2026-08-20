Der Sportmodehersteller hatte mit schwachen Umwätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung lässt offenbar nach, wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein. Eine (folgerichtige) gesenkte Gewinnprognose der DEUTSCHE BANK für das Geschäftsjahr 2026/27 schickte die Aktien von JD SPORTS heute daher auf Talfahrt. Sie sackten in London um rund 13 % ab und erlitten damit den kräftigsten Tagesverlust seit November 2021. Seit ihrem Rekordhoch - ebenfalls im November 2021 - haben sie inzwischen 65 % wieder eingebüßt. In der Studie wurde vor allem auf das schwache Geschäft in den USA hingewiesen. Zudem verwies man darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 % unter der bisherigen Konsensschätzung liegt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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