Straubing (ots) -
Und doch birgt dieser Schritt auch eine echte Chance für die Krone. Denn eine Königsfamilie lebt nicht allein von Zeremonien. Sie lebt von der Vorstellung, eine intakte Familie zu sein. Genau daran hat es in den vergangenen Jahren gefehlt. Wenn Harry nun mit Meghan und den Kindern wieder in Großbritannien lebt, rückt die Familie näher zusammen. Dass König Charles III. (...) erhält damit die Gelegenheit, sich als versöhnendes Familienoberhaupt zu zeigen. Als ein Vater, der einen Weg zueinander zulässt. Nach Jahren der Entfremdung könnte dies in der britischen Öffentlichkeit auf mehr Verständnis stoßen als ein andauernder Konflikt.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6336918
Und doch birgt dieser Schritt auch eine echte Chance für die Krone. Denn eine Königsfamilie lebt nicht allein von Zeremonien. Sie lebt von der Vorstellung, eine intakte Familie zu sein. Genau daran hat es in den vergangenen Jahren gefehlt. Wenn Harry nun mit Meghan und den Kindern wieder in Großbritannien lebt, rückt die Familie näher zusammen. Dass König Charles III. (...) erhält damit die Gelegenheit, sich als versöhnendes Familienoberhaupt zu zeigen. Als ein Vater, der einen Weg zueinander zulässt. Nach Jahren der Entfremdung könnte dies in der britischen Öffentlichkeit auf mehr Verständnis stoßen als ein andauernder Konflikt.
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