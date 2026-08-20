Frankfurt am Main (ots) -Herz-Kreislauferkrankungen betreffen jedes Jahr Millionen Menschen in Deutschland, orthopädisch-muskuloskeletale Erkrankungen stellen weiterhin die häufigste Indikation in der medizinischen Rehabilitation. Für eine wirksame, transparente und qualitätsgesicherte Rehabilitation sind einheitliche Standards umso wichtiger.Im Kontext der Fachpublikation "Rahmenempfehlungen - Ambulante und stationäre medizinische Rehabilitation" sind die indikationsspezifischen Teile 1 und 2 in Kraft getreten. Die neuen Rahmenempfehlungen zur muskuloskeletalen Rehabilitation (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/produktdetails/produkt/2-09-089-rahmenempfehlungen-zur-muskuloskeletalen-rehabilitation-ambulante-und-stationaere-medizinische-rehabilitation-194) und zur kardiologischen Rehabilitation (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/produktdetails/produkt/2-09-088-rahmenempfehlungen-zur-kardiologischen-rehabilitation-ambulante-und-stationaere-medizinische-rehabilitation-193) sind auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) zum kostenlosen Download verfügbar (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/reha-vereinbarungen.html).Einheitliche Standards erstmals auch für stationäre EinrichtungenDie Rahmenempfehlungen zur muskuloskeletalen Rehabilitation und zur kardiologischen Rehabilitation ...- definieren einheitliche Standards für ambulante und erstmals auch für stationäre Einrichtungen.- schaffen einen verbindlichen Orientierungs-, Qualitäts- und Umsetzungsrahmen für die ambulante wie stationäre Versorgung.- erhöhen für Rehabilitandinnen und Rehabilitanden Transparenz und Vergleichbarkeit, indem Leistungen zur medizinischen Reha durch klare Qualitätsmaßstäbe nachvollziehbarer werden.- bieten Rehabilitationseinrichtungen einen einheitlichen Orientierungsrahmen zur Umsetzung von Qualitätsstandards und gewährleisten dadurch Planungssicherheit.- schaffen für die Reha-Träger in Deutschland einen gemeinsamen, verbindlichen Steuerungs- und Bewertungsrahmen mit transparenten Kriterien für die ambulante und stationäre medizinische Rehabilitation.Somit stärken die Rahmenempfehlungen die trägerübergreifende Zusammenarbeit und unterstützen die verlässliche Ausrichtung der Versorgung.Zusammenspiel des Allgemeinen Teils mit den indikationsspezifischen TeilenDer Allgemeine Teil der Rahmenempfehlungen (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/produktdetails/produkt/2-09-060-rahmenempfehlungen-allgemeiner-teil-ambulante-und-stationaere-medizinische-rehabilitation-158) formuliert trägerübergreifende Grundsätze für die Ausgestaltung der medizinischen Rehabilitation und definiert Anforderungen an Rehabilitationseinrichtungen. Damit etabliert er Maßstäbe für Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, für die sektorenübergreifende Zusammenarbeit sowie für die kontinuierliche Evaluation rehabilitativer Leistungen.Die zugehörigen indikationsspezifischen Teile (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/reha-vereinbarungen.html) konkretisieren diese Grundsätze. Nach den Rahmenempfehlungen zur muskuloskeletalen und zur kardiologischen Rehabilitation werden als nächstes die Rahmenempfehlungen zur neurologischen Rehabilitation überarbeitet.Zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR):Die BAR ist der Zusammenschluss der Reha-Träger in Deutschland. Seit 1969 fördert sie im gegliederten Sozialleistungssystem die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen.Die BAR gestaltet und unterstützt das Zusammenwirken der Reha-Träger, vermittelt Fachwissen und arbeitet mit an der Weiterentwicklung von Rehabilitation und Teilhabe.Pressekontakt:Franziska Finkfranziska.fink@bar-frankfurt.deOriginal-Content von: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156144/6336915