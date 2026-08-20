Die US-Staatsschulden haben erstmals 40 Billionen US-Dollar überschritten. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach US-Staatsanleihen, während Zinskosten und Renditen kräftig steigen. Die Vereinigten Staaten haben eine neue historische Schuldenmarke erreicht. Laut dem US-Finanzministerium beliefen sich die Verbindlichkeiten am Dienstag auf 40,047 Billionen US-Dollar. Davon entfielen 32,266 Billionen US-Dollar auf öffentlich gehaltene Staatsanleihen. Zuerst hatte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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