Microsoft zieht die Reißleine bei einem Feature von Windows 11, das nur auf wenig Anklang gestoßen ist. Nutzer:innen, die sich darauf verlassen haben, müssen sich dadurch etwas umstellen. Normalerweise ist Microsoft bemüht, Windows 11 mit neuen Features auszustatten. So hat das Unternehmen erst kürzlich eine Neuerung in Windows 11 implementiert, mit der Apps schneller starten. Jetzt folgt allerdings ein Schritt in die Gegenrichtung. Denn Microsoft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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