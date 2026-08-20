Holzminden (ots) -195.000 Wärmepumpen wurden im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland verkauft. Damit ist die umweltfreundliche und zukunftssichere Heizung auch in diesem Jahr mit Abstand der meistverkaufte Wärmeerzeuger. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich dabei bewusst für ein Gerät aus deutscher Herstellung: die WPL-A Plus von Stiebel Eltron. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert seit 50 Jahren Wärmepumpen in Deutschland. Ein neuer, gut sechs Minuten langer Film zeigt, wie die Luft-Wasser-Wärmepumpe der neuesten Generation entsteht."Gerade bei einer Investition, die ein Haus über Jahrzehnte prägt, achten viele Menschen auf Qualität, Erfahrung und langfristige Verlässlichkeit", sagt Unternehmenssprecher Henning Schulz. Dementsprechend sei es für viele Kunden ein wichtiges Argument, dass Entwicklung und Fertigung in Deutschland stattfinden. Im neuen Film, den das Unternehmen veröffentlicht hat, führen zwei Mitarbeitende durch den Produktionsprozess der WPL-A Plus - vom Kanten des Bodenblechs, der Produktion des Lamellen-Verdampfers und diverser Hydraulikbaugruppen sowie Elektronikbauteilen in Holzminden über die Herstellung von Kunststoffteilen im Werk in Eschwege bis zur Montage aller Komponenten in Höxter werden diverse Arbeitsschritte gezeigt und erklärt. Hier findet man den Film: www.stiebel-eltron.de/produktionsfilmDie WPL-A PlusDie WPL-A Plus gehört zur neuen wpnext-Generation des deutschen Wärmepumpenpioniers Stiebel Eltron. Sie spielt sowohl im Neubau als auch im Bestand ihre Vorteile aus - klassische Heizkörper oder eine Fußbodenheizung können von der WPL-A versorgt werden. Dabei erreicht sie jeweils die höchste Energieeffizienzklasse A+++ und arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290). Gleichzeitig ist sie außergewöhnlich leise und damit auch für dicht bebaute Wohngebiete geeignet. Auch beim Komfort setzt Stiebel Eltron auf Alltagstauglichkeit: Die Wärmepumpe lässt sich per App bedienen, mit Photovoltaikanlagen kombinieren und im Sommer zur Kühlung nutzen. Zusätzlich bietet das Unternehmen sieben Jahre Garantie auf Komplettsysteme.Die beste Zeit für eine Wärmepumpe ist jetztAktuell fördert auch der Staat den Einbau einer neuen Wärmepumpe mit bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten. Interessierte können sich schnell und unverbindlich über die Website von Stiebel Eltron ein qualifiziertes Angebot für die persönliche Wärmepumpe einholen - und bekommen so einen ersten Überblick der anfallenden Kosten.Mehr dazu: www.stiebel-eltron.de/heizungstauschPressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/6336932