Kelkheim (ots) -Inmitten der laut UN größten Flüchtlingskrise der Welt sind im Sudan erneut mehrere Pastoren zum Opfer gezielter Angriffe geworden - zuletzt am 24. Juli. Darauf weist das christliche Hilfswerk Open Doors anlässlich des UN-Gedenktages für Opfer religiöser Gewalt am 22. August hin. Zwei Geistliche und mehrere Zivilisten wurden getötet sowie zahlreiche Christen entführt. Der Sudan zählt zu den gefährlichsten Ländern für Christen weltweit.Christliche Minderheit häufig im Fokus der GewaltSeit April 2023 tobt im Sudan ein Bürgerkrieg. 12 Millionen Menschen sind laut UNHCR auf der Flucht vor den Kämpfen. Nach der Eroberung von Al-Fascher im Oktober 2025 machte die Stadt Schlagzeilen wegen der zahlreichen zivilen Opfer; UN-Vertreter sahen Anzeichen für einem Völkermord.Doch zusätzlich zum kriegsbedingten Leid der Bevölkerung werden Mitglieder der christlichen Minderheit immer wieder gezielt angegriffen - besonders Geistliche. Bei dem Überfall auf das theologische Seminar in Dabbi (Provinz Süd-Kordofan) am 24. Juli wurde Pastor Adel Idris Jongool schwer verwundet, sechs Zivilisten wurden getötet und zahlreiche Seminaristen entführt. Jongool erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Die Region zählt neben Darfur seit vielen Jahren zu den Brennpunkten der Gewalt gegen Christen im Sudan.Bereits am 19 Juni wurde laut der Nachrichtenagentur Fidesdienst Youhanna Al-Amin, Pastor der St.-Vincent-Gemeinde in Kauda getötet - Berichten zufolge im Zusammenhang mit der Plünderung eines kircheneigenen Lagers für Medikamente durch eine Gruppe von Soldaten.Kirchen werden von Zufluchtsorten zu KampfplätzenDer Bürgerkrieg im Sudan hat verheerende Auswirkungen auf die christlichen Gemeinschaften, besonders in Süd-Kordofan und den Nuba-Bergen. Wie lokale Kontaktpersonen von Open Doors berichten, werden Geistliche zunehmend unter Druck gesetzt, entführt oder ermordet. Einige Angriffe stehen im Zusammenhang mit Streitigkeiten um humanitäre Hilfe, während Entführungen dazu genutzt wurden, Lösegeld zu fordern und Angst in den Gemeinden zu verbreiten.Kirchen, die einst als neutrale Gemeinschaftsräume und humanitäre Zufluchtsorte dienten, sind zu Schauplätzen der Kämpfe geworden. Sowohl die sudanesischen Streitkräfte als auch die Rapid Support Forces, haben Berichten zufolge Kirchengebäude für militärische Zwecke besetzt.Beide Kriegsparteien verweisen zur Rechtfertigung ihres Vorgehens immer wieder auf den Islam. Christen stellen 4,3% der sudanesischen Bevölkerung im Sudan und leiden seit Jahrzehnten unter starker bis extremer Verfolgung.Wie man der Not begegnen kannAuf dem Open Doors Weltverfolgungsindex belegt der Sudan aktuell den 4. Rang unter den Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Das christliche Hilfswerk hat aufgrund der extremen Not der Christen in mehreren Ländern Afrikas eine Hilfskampagne unter dem Titel "Arise Africa" ins Leben gerufen, um auf diesem Weg Möglichkeiten zu konkreter Hilfe anzubieten (www.opendoors.de/arise-africa).Über Open DoorsOpen Doors setzt sich seit der Gründung 1955 mittlerweile in über 70 Ländern durch Hilfsprojekte für verfolgte Christen ein und untersucht jedes Jahr das Ausmaß an Gewalt, staatlicher Unterdrückung sowie gesellschaftlicher und behördlicher Feindseligkeit gegenüber Christen in rund 100 Ländern. Die Daten dafür liefern betroffene kirchliche Netzwerke, regionale Menschenrechtsanwälte, Analysten sowie Experten von Open Doors International. Die Einhaltung der Methodik des Weltverfolgungsindex wird durch das Internationale Institut für Religionsfreiheit geprüft und zertifiziert. Alle Informationen zum Weltverfolgungsindex 2026 finden Sie unter www.opendoors.de/weltverfolgungsindexPressekontakt:Für Fotos und Interviews wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78456/6336928