Andernach (ots) -Der Industriemeister zählt zu den wichtigsten Aufstiegsfortbildungen für Fachkräfte in der deutschen Industrie. Wer den nächsten Karriereschritt gehen und künftig mehr Verantwortung übernehmen möchte, kommt an einer entsprechenden Weiterbildung häufig kaum vorbei. Doch viele Interessierte zögern zunächst - vor allem wegen der vermeintlich hohen Kosten.Dabei wird häufig übersehen, dass angehende Industriemeister von umfangreichen staatlichen Fördermöglichkeiten profitieren können. Wer diese kennt und richtig kombiniert, kann seine tatsächliche finanzielle Belastung erheblich reduzieren."Viele Fachkräfte beschäftigen sich zunächst mit den Kosten der Weiterbildung und lassen sich davon abschrecken. Dabei sollte die entscheidende Frage eigentlich lauten: Welcher Anteil bleibt nach allen Förderungen tatsächlich noch übrig?", erklärt Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik.Aufstiegs-BAföG reduziert die Kosten deutlichEine der wichtigsten Fördermöglichkeiten ist das Aufstiegs-BAföG. Es richtet sich gezielt an Menschen, die sich beispielsweise zum Industriemeister, Fachwirt oder Techniker weiterbilden möchten. Ein erheblicher Teil der förderfähigen Lehrgangs- und Prüfungsgebühren kann über staatliche Förderung finanziert werden. Dabei besteht die Förderung aus einem Zuschuss und einem Darlehensanteil.Besonders interessant wird das Modell für erfolgreiche Absolventen: Wer die Prüfung besteht, kann unter den entsprechenden Voraussetzungen von einem zusätzlichen Erlass auf den noch bestehenden Darlehensbetrag profitieren. Dadurch reduziert sich der Eigenanteil an den förderfähigen Weiterbildungskosten erheblich. "Das Aufstiegs-BAföG ist für angehende Industriemeister ein enorm wichtiger Baustein. Trotzdem erleben wir bei der Bildungsfabrik immer wieder, dass Interessenten gar nicht wissen, welche Fördermöglichkeiten ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen", so Rodig.Zusätzliche Meister- und Aufstiegsboni der BundesländerNeben der bundesweiten Förderung existieren je nach Bundesland weitere finanzielle Anreize für erfolgreiche Absolventen. Dazu gehören beispielsweise Meisterboni oder vergleichbare Prämien für erfolgreich abgeschlossene Aufstiegsfortbildungen. Genau hier lohnt sich eine individuelle Prüfung. Denn die Förderbedingungen und die Höhe entsprechender Prämien unterscheiden sich teilweise deutlich zwischen den Bundesländern.Wer seine Weiterbildung plant, sollte deshalb nicht nur die Lehrgangskosten vergleichen. Entscheidend ist vielmehr eine Gesamtrechnung: Welche Kosten entstehen, welche davon sind förderfähig und welche Zuschüsse, Darlehenserlasse oder zusätzlichen Prämien können genutzt werden?Förderung sollte vor Beginn der Weiterbildung geklärt werdenEin häufiger Fehler besteht darin, sich erst nach Beginn der Weiterbildung mit den Finanzierungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Rodig empfiehlt deshalb, die Fördermöglichkeiten möglichst frühzeitig zu prüfen und notwendige Anträge rechtzeitig vorzubereiten."Wir möchten vermeiden, dass jemand eine Weiterbildung aus finanziellen Gründen aufschiebt, obwohl ihm umfangreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Deshalb gehört die Aufklärung über Finanzierung und Förderung für uns bereits vor dem eigentlichen Start dazu", erklärt Rodig.Industriemeister als Investition in die eigene KarriereNeben den direkten Weiterbildungskosten sollte auch der langfristige Nutzen betrachtet werden. Der Industriemeister eröffnet Fachkräften die Möglichkeit, sich für verantwortungsvollere Positionen in Produktion, Organisation und Personalführung zu qualifizieren. Damit kann die Weiterbildung nicht nur fachlich, sondern auch wirtschaftlich eine Investition in die eigene Zukunft darstellen.Die Bildungsfabrik hat sich auf die digitale Vorbereitung angehender Industriemeister spezialisiert und begleitet Teilnehmer von der Vorbereitung bis zu den IHK-Prüfungen. Für Stephan Rodig ist deshalb vor allem eine Botschaft entscheidend: "Wer über den Industriemeister nachdenkt, sollte sich nicht von der Summe auf dem Preisschild abschrecken lassen. Erst wenn sämtliche Fördermöglichkeiten berücksichtigt wurden, kennt man die tatsächlichen Kosten der Weiterbildung."Über die BildungsfabrikDie Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule für angehende Industriemeister. Sie bietet berufsbegleitende Weiterbildungen zum IHK-Abschluss und setzt dabei auf Live-Online-Unterricht, flexible Lernmodelle sowie eine persönliche Begleitung der Teilnehmer. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige, die ihre Weiterbildung mit Beruf und Privatleben vereinbaren möchten. Weitere Informationen unter: https://bildungsfabrik-online.de/ (https://bildungsfabrik-online.de/)Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWeb: https://bildungsfabrik-online.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/6336945