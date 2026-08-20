Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung informiert regelmäßig über die Geldanlagepräferenzen der Deutschen. In der aktuellen Ausgabe bleibt die Stimmung zu Aktienanlagen auf hohem Niveau - vor allem aber steigt der Anteil derer, die bei einem Neobroker oder einer Neobank Geld anlegen. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen bleibt die Stimmung in der Bevölkerung zu aktienbasierten Geldanlagen gut. Das schreibt das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact