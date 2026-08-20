Köln (ots) -Am 12. September ist Internationaler Tag der Ersten Hilfe. Ein Tag, der daran erinnert, wie wichtig schnelles Handeln im Ernstfall sein kann. Und ein guter Anlass, sich eine einfache Frage zu stellen: Wären Sie auf einen Notfall bei der Arbeit vorbereitet? Welche Rolle die Erste Hilfe in Unternehmen spielt, zeigt der folgende Beitrag von meinem Kollegen Mathias Pillasch.Sprecher: Wenn am Arbeitsplatz plötzlich jemand zusammenbricht, bleibt oft keine Zeit zum Nachdenken. Umso wichtiger ist eine gut organisierte Erste Hilfe im Unternehmen - denn bis der Rettungsdienst eintrifft, sind meist Kolleginnen und Kollegen die Ersten vor Ort.O-Ton 1 (Dr. Arno Siepe, 14 Sek.): "Das halte ich für einen der wichtigsten Punkte im Arbeitsschutz. Und wir werden immer älter. Das heißt also auch Notfälle, gerade Schlaganfall oder Herzinfarkt, nehmen zu. Gerade hier hat die Erste Hilfe eine ganz besonders wichtige Bedeutung."Sprecher: Erklärt Dr. Arno Siepe, Facharzt für Arbeitsmedizin bei der BG ETEM. Wer als betrieblicher Ersthelfer ausgebildet ist, muss im Ernstfall keine Diagnose stellen oder medizinische Entscheidungen treffen. Entscheidend sind andere Dinge.O-Ton 2 (Dr. Arno Siepe, 18 Sek.): "Ersthelfer sind dafür da, eine akute Verschlimmerung der Situation zu stoppen oder zu verhindern und einen Notruf abzusetzen. Das sind eigentlich die beiden Aufgaben. Es geht nicht um Therapie. Es geht nicht darum herauszufinden, was derm Betroffene hat. Das ist nicht Aufgabe des Ersthelfers."Sprecher: Viele Menschen zögern trotzdem, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Genau deshalb sind regelmäßige Auffrischungen so wichtig. Wer Maßnahmen immer wieder übt, reagiert im Ernstfall meist schneller und sicherer.O-Ton 3 (Dr. Arno Siepe, 11 Sek.): "Übung, Übung, Übung. Und dann hat man es einfach drauf und man verliert auch die Scheu. Ganz, ganz wichtig. Deshalb, also die Regelmäßigkeit dieser Ausbildung, die ist auch wichtig."Sprecher: Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, bleibt vor allem eine einfache Botschaft.O-Ton 4 (Dr. Arno Siepe, 10 Sek.): "Handeln. Alles Handeln ist besser als nicht Handeln. Man sollte sich um Gottes Willen nicht davon abhalten lassen. Handeln ist das A und O. Und je schneller, umso besser."Wer vorbereitet ist, kann schnell helfen - und damit im Ernstfall Leben retten. Deshalb lohnt es sich für Betriebe, frühzeitig in die Ausbildung von Ersthelferinnen und Ersthelfern zu investieren. Die BG ETEM unterstützt dabei nicht nur mit Informationen, sondern übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für die Schulung. Weitere Informationen zur Ersten Hilfe im Betrieb und zu Schulungsangeboten gibt es auf der Internetseite der BG ETEM.Pressekontakt:Christian SprotteTel.:0221/3778-5521Mail: sprotte.christian@bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/6336950