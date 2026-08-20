Hamburg (ots) -Umfassend und verlässlich berichtet der NDR im Vorfeld der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September in seinen Radioprogrammen, im NDR Fernsehen und online auf NDR.de. Bei mehreren neuen Formaten stehen die Kandidierenden der Wahl und ihre Positionen im Mittelpunkt: Wofür wollen sie sich einsetzen und: mit wem?Für "NDR MV - das Interview zur Landtagswahl" stellen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von AfD, SPD, Der Linken, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und des BSW den Fragen der langjährigen landespolitischen Reporter Stefan Ludmann und Klaus Göbel im NDR-Landesfunkhaus in Schwerin.Rund vier Wochen vor der Wahl wird täglich vom 19. bis 24. August 2026 je ein Interview-Video auf ndr.de/mvwahl in der NDR MV App und in der ARD Mediathek veröffentlicht sowie in gekürzter Form im Nordmagazin gezeigt. Auf ndr.de/mvwahl und in der NDR MV App werden die Interviews um einordnende Informationen zu den Aussagen der Politikerinnen und Politiker ergänzt, zusammengestellt und geprüft von einem Faktenchecktteam aus NDR Journalistinnen und Journalisten. Die Interviews sind auch in Extrafolgen des Podcasts "MV im Fokus - Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern" zu hören, veröffentlicht bei ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.Auch die Spitzenkandidierenden weiterer Parteien kommen ab dem 24. August zu Wort auf ndr.de/mvwahl und der NDR MV App, sowie auf NDR 1 Radio MV."Das NDR MV Wahl-Navi: Kandidaten-Positionen zu wichtigen MV-Themen"Ab der letzten Augustwoche steht den Wählerinnen und Wählern außerdem ein besonderes NDR Online-Format zur Meinungsbildung zur Verfügung: "Das NDR MV Wahl-Navi: Kandidaten-Positionen zu wichtigen MV-Themen". Knapp 200 Kandidatinnen und Kandidaten positionieren sich im Wahl-Navi zu Themen, die die Menschen in MV bewegen, wie die beitragsfreie Kita, Windkraft oder Videoüberwachungen an öffentlichen Plätzen. Alle Kandidierenden dieser Wahl hatten die Möglichkeit innerhalb einer Frist an diesem Format mitzuwirken. Ab Ende August auf ndr.de/mvwahl und in der NDR MV App.Ausblick zur weiteren VorwahlberichterstattungDer NDR berichtet vor, am und nach dem Wahltag umfassend über die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Am 16. September um 21 Uhr stehen sich die Spitzenkandidierenden von AfD und SPD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Duell im NDR Fernsehen gegenüber. Bereits einen Tag zuvor sind die Spitzenkandidierenden von CDU, Linken, Grünen und BSW zu einer Viererrunde im NDR Fernsehen eingeladen. Am Wahltag wird NDR MV umfassend auf allen Kanälen berichten, auch in den nachfolgenden Tagen wird der Wahlausgang in vielen Formaten Thema sein.Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten zur Landtagswahl gibt es unter ndr.de/mvwahl.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6336960