Wissenschaftler:innen haben einen großen Exoplaneten namens GJ 523b entdeckt, der nicht nur aufgrund seiner großen Masse spannende Erkenntnisse bringen könnte. Er trägt den Namen GJ 523b und hat einen etwa 2,5-mal größeren Durchmesser als die Erde: Ein neu entdeckter Exoplanet begeistert die Wissenschaft, denn er hat die 23-fache Masse unserer Erde. Welten dieser Größe und Dichte werden als "Supererden" bezeichnet - ein informeller Begriff für ungewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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