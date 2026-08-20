Hannover (www.anleihencheck.de) - In geldpolitisch spannenden Zeiten haben selbst die kleinsten Nachrichten großen Newsgehalt, die gestrigen Sitzungsprotokolle wurden deshalb sehnsüchtig erwartet, so die NORD LB.Das Abstimmungsverhältnis von 9 zu 3 sei bekannt gewesen, doch spiele die Denkweise hinter der Entscheidung stets eine wichtige Rolle. Grundsätzlich ordneten die Notenbanker die US-Wirtschaft als robust ein, was sich bekanntermaßen an soliden Zahlen wie etwa bei den PMIs und dem Wirtschaftswachstum zeige. Als Treiber der Konjunktur gälten auch Investitionen in KI und deren Infrastruktur. Gleichwohl erwachse aus dem "AI-Spending" ein gewisses Risikopotenzial, auf das die FED-Offiziellen erneut hingewiesen hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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