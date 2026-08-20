FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Bewertung von SpaceX beim fairen Wert von 100 US-Dollar mit "Verkaufen" aufgenommen. Markus Leistner schrieb am Donnerstag von "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit". Der Weltraum- und KI-Konzern zähle zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre. Die Umsetzung der Zukunftsthemen erfordere aber einen enormen Kapitalbedarf. Das von Konzernchef Elon Musk prognostizierte Marktpotenzial sei mit mehr als 28 Billionen US-Dollar unglaublich hoch. Er erachtet diese Zahl als viel zu optimistisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ

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