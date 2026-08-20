Der Bitcoin setzt den in meiner vorherigen Analyse favorisierten Aufwärtsfahrplan eindrucksvoll fort. Der damals entscheidende Unterstützungsbereich zwischen 63.970 und 64.865 US$ wurde verteidigt und seit gestern schossen die Notierungen um rund +12% nach oben. Mit aktuell 71.983 US$ hat Bitcoin inzwischen auch die breite Widerstandszone um 70.000 US$ überwunden und attackiert zugleich erfolgreich die seit Monaten fallende Abwärtstrendlinie. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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