Bitcoin legt kräftig zu und zieht den gesamten Krypto-Markt mit nach oben. Grund dafür sind ein Short-Squeeze und neue Impulse aus Washington. Kommt der Krypto-Markt jetzt wieder in Schwung? Immerhin stieg der Bitcoin am Mittwoch um fast 8 Prozent. Allerdings war der Anstieg von Zwangskäufen getrieben, weil Wetten auf fallende Kurse automatisch geschlossen werden mussten und damit eine Welle von Short-Liquidierungen auslösten, wie Bloomberg berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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