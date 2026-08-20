Mit der neuen geförderten Altersvorsorge wird der Markt ab 2027 von einer Vielfalt an Versicherungs- und Investmentlösungen geprägt sein. Mit dem neuen M&M AVRG-Produktvergleich will das Softwarehaus MORGEN & MORGEN die Vergleichbarkeit innerhalb der neuen Produktwelt unterstützen. "Mit dem Altervorsorgereformgesetz (AVRG) bekommen wir eine Vielfalt, die wir in dieser Form in der geförderten Altersvorsorge bislang nicht hatten. Versicherungsprodukte treffen auf Investmentlösungen, unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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