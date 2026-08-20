Der Ölpreis steigt am 20. August 2026 bereits den fünften Handelstag in Folge und nähert sich wieder der Marke von 100 Dollar. Brent-Öl klettert zeitweise auf fast 94 Dollar je Barrel, während anhaltende Risiken für die Versorgung den Markt stützen. Ein weiterer Anstieg über 100 Dollar ist damit möglich, allerdings sprechen hohe US-Lagerbestände und eine verhaltene Nachfrage gegen einen geradlinigen Preissprung.Brent nähert sich wieder 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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