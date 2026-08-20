Ein kommerzielles Startup sollte die Lebensdauer eines wichtigen Weltraumteleskops direkt im Orbit verlängern. Der unter hohem Zeitdruck entwickelte Plan scheiterte nun jedoch in der Praxis an unüberwindbaren technischen Problemen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Versuch endgültig abgebrochen, das seit über zwanzig Jahren aktive Neil-Gehrels-Swift-Observatorium vor dem Absturz zu bewahren. Das mit der ambitionierten Rettung beauftragte Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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