Göteborg/Berlin (ots) -- Die CE-Zertifizierungen ermöglichen den breiteren Einsatz der innovativen XVIVO-Technologie und verbessert den Zugang zu Herztransplantationen in Europa.XVIVO gibt die CE-Zertifizierungen seines XVIVO Heart Assist Transport bekannt. Damit ist die innovative Technologie zur Herzkonservierung ab sofort für Herztransplantationszentren in ganz Europa verfügbar. Die Zulassungen markieren einen wichtigen Meilenstein für XVIVO und eröffnen neue Möglichkeiten, Spenderherzen sicher zu konservieren und den Zugang zu lebensrettenden Herztransplantationen zu erweitern.Heute werden nur etwa drei von zehn gespendeten Herzen für eine Transplantation genutzt. Ein wesentlicher Grund ist die begrenzte Zeit, in der ein Spenderherz außerhalb des Körpers sicher konserviert werden kann. Hinzu kommt, dass frühe Komplikationen nach der Transplantation den langfristigen Behandlungserfolg beeinträchtigen können.XVIVO Heart Assist Transport setzt bei beiden Herausforderungen an. Es ermöglicht eine sichere Verlängerung der Konservierungszeit und trägt gleichzeitig dazu bei, die klinischen Ergebnisse zu verbessern. Dadurch lassen sich Spenderherzen und Empfänger besser aufeinander abstimmen, Transplantationsprogramme effizienter gestalten und die Behandlungsergebnisse für Betroffene nachhaltig verbessern.Klinisch belegter Vorteil gegenüber herkömmlicher EislagerungXVIVO Heart Assist Transport nutzt hypotherme oxygenierte Perfusion (HOPE). Dabei wird das Spenderherz aktiv in einer kontrollierten, sauerstoffreichen Umgebung konserviert. HOPE ist die erste Methode dieser Art zur Herzkonservierung, die in klinischen Studien eine Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Standardverfahren der Lagerung auf Eis zeigen konnte.In der randomisierten kontrollierten Studie NIHP2019 (https://ots.de/QZe3AO), veröffentlicht in The Lancet, reduzierte HOPE das Risiko einer schweren primären Transplantatdysfunktion (PGD) um 76 Prozent. Eine schwere PGD zählt zu den wichtigsten frühen Risikofaktoren für einen ungünstigen langfristigen Transplantationsverlauf.Auch die Ergebnisse nach zwölf Monaten bestätigen den klinischen Nutzen. Das Risiko schwerer Komplikationen war um 38 Prozent reduziert. Die Ein-Jahres-Überlebensrate lag in der XVIVO-Gruppe bei 92 Prozent, gegenüber 86 Prozent in der Kontrollgruppe."Dies ist ein besonderer und wegweisender Moment für XVIVO", sagt Christoffer Rosenblad, (https://www.linkedin.com/in/christoffer-rosenblad-716a126/) CEO von XVIVO. "Mit den CE-Zertifizierungen unserer Herztechnologie kommen wir unserem Ziel, die Herzkonservierung grundlegend zu verändern, einen entscheidenden Schritt näher. Unser Dank gilt den Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten, Transplantationsteams sowie unseren Partnern in ganz Europa, deren Engagement diesen Meilenstein möglich gemacht hat. Das XVIVO Heart Assist Transport-System ist mehr als ein technologischer Durchbruch - es gibt Tausenden von Menschen, die auf ein Spenderherz warten, neue Hoffnung."Mit den CE-Zertifizierungen ist XVIVO Heart Assist Transport ab sofort für den klinischen Einsatz in ganz Europa verfügbar. Damit setzt XVIVO einen weiteren wichtigen Schritt, um die Transplantationsmedizin durch wissenschaftlichen Fortschritt, innovative Technologien und enge Zusammenarbeit nachhaltig weiterzuentwickeln.ACHTUNG - Prüfprodukt in den USA. Nach US-Bundesrecht ist die Verwendung ausschließlich im Rahmen klinischer Prüfungen zulässig. Die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Produkts wurden noch nicht nachgewiesen. Die Herztechnologie von XVIVO ist in den USA nicht kommerziell erhältlich.Über XVIVOXVIVO ist das einzige Unternehmen für Medizintechnik mit dem Fokus, die Erhaltungszeit aller wichtigen Spenderorgane zu verlängern. Damit unterstützt XVIVO Transplantationsteams weltweit dabei, mehr Leben zu retten. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es führenden Medizinern und Forschenden, Transplantationsmedizin kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gegründet 1998, hat XVIVO seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und verfügt über Niederlassungen sowie Forschungsstandorte auf zwei Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel XVIVO notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.xvivogroup.com.Pressekontakt:XVIVOThomas Rundqvistthomas.rundqvist@xvivogroup.comHBI Communication (Agentur)Ebru Özalan/Corinna Vossxvivo@hbi.deOriginal-Content von: XVIVO Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183198/6337050