DAX Gewinner am Mittwoch: Qiagen Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (19.08.2026) 23 Aktien im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei die Qiagen Aktie an, die sich um 2,04 - verteuerte. Symrise gewann 1,58 - Scout24 legte um 1,44 - zu.

- Qiagen WKN: A400D5 - ISIN: NL0015001XXX - Ticker: QGEN

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagesgewinner im DAX: Die Qiagen Aktie schloss am 19.08.2026 mit einem Plus von 2,04 - als stärkster Wert unter den DAX Gewinnern .

Die schloss am 19.08.2026 mit einem Plus von 2,04 - als stärkster Wert unter den . Entscheidender Chartausbruch: Der Kurs konnte sich über die wichtige Durchschnittslinie SMA200 (36,75 EUR) schieben; eine Bestätigung nach oben könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen und den Weg Richtung 42,00 EUR ebnen.

Der Kurs konnte sich über die wichtige Durchschnittslinie SMA200 (36,75 EUR) schieben; eine Bestätigung nach oben könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen und den Weg Richtung 42,00 EUR ebnen. Prognose - Schlüsselmarken: Die Gesamteinschätzung ist neutral bis bullisch mit Tagesprognose nach oben, wobei wichtige Unterstützungen im Bereich von 36,75 EUR bis 37,18 EUR den Kurs nach unten absichern.

Qiagen Aktie als Tagesgewinner im DAX

Die Qiagen Aktie (QIA) verzeichnete am Mittwoch per Xetra-Schluss ein Plus von 2,04 - und war damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn im DAX.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Bis Mitte Januar bewegte sich die Qiagen Aktie in einer Seitwärtsbox, die schließlich mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung nach oben aufgelöst wurde. Das anschließende Jahreshoch bei 57,77 EUR nutzten Anleger jedoch direkt für Gewinnmitnahmen. Im weiteren Handelsverlauf kannten die Notierungen nur eine Richtung: abwärts. Erst Mitte Mai fand das Papier im Bereich der 32,00-EUR-Marke einen Boden und startete eine Erholung.

Nachdem der Kurs über die SMA20 (aktuell bei 36,78 EUR) stieg, schob er sich bis an die SMA50 (aktuell bei 35,26 EUR). Hier tat sich der Wertzuwachs zunächst schwer: Die SMA50 stützte zwar den Kurs, doch erst Mitte Juni reichte die Kraft für einen Ausbruch in Richtung der SMA200 (aktuell bei 36,75 EUR). Über mehrere Wochen hinweg erwies sich die SMA200 als hürdenreicher Widerstand, während die SMA20 immer wieder als Stabilisator diente....

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