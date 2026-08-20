Milliarden fließen in Silber: Beginnt jetzt die nächste große Rally?

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Silber ist zurück. Der Preis zieht an, Silberaktien entwickeln neue Dynamik und am Markt wächst die Hoffnung auf eine große Trendwende. Experte Peter Krauth erkennt bereits mehrere Signale für einen neuen Bullenmarkt. Doch noch fehlt die entscheidende Bestätigung. Kommt sie, könnte die Rally erst am Anfang stehen.
Silber ist zurück. Der Preis zieht an, Silberaktien entwickeln neue Dynamik und am Markt wächst die Hoffnung auf eine große Trendwende. Experte Peter Krauth erkennt bereits mehrere Signale für einen neuen Bullenmarkt. Doch noch fehlt die entscheidende Bestätigung. Kommt sie, könnte die Rally erst am Anfang stehen.
Silberaktien ziehen dem Edelmetall davon
Der Silberpreis hat seine Rally in den letzten Tagen weiter beschleunigt und dabei zeitweise sogar die Marke von 67 US-Dollar getestet. Auch Silberaktien konnten von dieser Entwicklung deutlich
profitieren. Der Branchen-ETF SIL legte im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung kräftig zu und zeigt damit erneut die typische Hebelwirkung der Minenwerte auf einen steigenden Silberpreis.
Das technische Bild hellt sich weiter auf. Ein Kursplus von mindestens 20 Prozent gegenüber einem jüngsten Tief gilt allgemein als Beginn eines Bullenmarktes. Der SIL notiert zudem seit der ersten Augustwoche über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Für Krauth sind das zwei starke Signale. Doch für die vollständige Bestätigung fehlt noch ein entscheidender Schritt.
Ein Signal fehlt Krauth noch
Krauth will nicht allein auf die starke Entwicklung der Silberaktien vertrauen. Für ein überzeugendes Gesamtbild müssten auch Silber und Gold über ihre jeweiligen 200-Tage-Durchschnitte steigen.
Beide Edelmetalle nähern sich dieser wichtigen Marke. Ein nachhaltiger Sprung darüber könnte den Aufwärtstrend zusätzlich stärken.
Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt zeigt, wie sich ein Kurs langfristig entwickelt. Notiert ein Wert darüber, werten Marktbeobachter das häufig als Zeichen eines stabilen Aufwärtstrends. Noch ist das Bild deshalb nicht vollständig. Doch der Abstand zur entscheidenden Bestätigung wird kleiner. Steht der eigentliche Schub also erst bevor?
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