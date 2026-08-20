Köln (ots) -Bei Red Bull Setlist gestalten die Fans das Konzert von Luciano selbst mit, und in der aktuellen Voting-Phase bestimmen sie, welchen seiner Feature-Songs der Rapper am 18. November in der LANXESS arena in Köln live performt. Zur Auswahl stehen Tracks aus zehn Jahren Karriere, auf denen Luciano mit einigen der größten Namen im Rap zusammengearbeitet hat, darunter Kollaborationen mit RAF Camora, Ufo361 und Aitch.Hinter Red Bull Setlist steht ein partizipatives Show-Konzept, bei dem die Community über mehrere Voting-Phasen Schritt für Schritt mitentscheidet, wie das Konzert am Ende aussieht und klingt. Luciano tritt als Main Act auf, während die Fans den Rahmen darum aktiv mitgestalten und so schon vor dem Abend zum Teil der Show werden.Im Mittelpunkt der aktuellen, zweiten Phase stehen die Feature-Songs aus Lucianos Katalog: Über die Red Bull Eventpage (http://redbull.com/setlist) stimmen die Fans darüber ab, welchen seiner Tracks sie bei der Show live mit Gastauftritt der beteiligten Künstler hören möchten. Zur Wahl stehen dabei Kollaborationen mit einigen der gefragtesten Namen der Szene, darunter RAF Camora, Ufo361 und Aitch. Die Phase läuft noch bis zum 31. August.Das Voting ist Teil eines fortlaufenden Prozesses, der die Show nach und nach entstehen lässt. Bereits seit Anfang Juni können Fans bei der Core Setlist mitabstimmen und fünf Songs auswählen, die bei der Show auf der Setlist stehen sollen. Das Voting dafür läuft noch bis Ende Oktober. Bereits abgeschlossen ist eine Phase, in der die Fans einen Song vorgeschlagen haben, den Luciano bei der Show live covert. In den kommenden Monaten folgt unter anderem noch eine Phase, in der die Community Newcomer auswählen kann, die das Konzert als Supporting Act eröffnen und somit eine große Bühne bekommen.So wächst das Konzert Schritt für Schritt gemeinsam mit den Fans, bis Luciano es am 18. November in Köln auf die Bühne bringt. Welche Songs es in die Setlist geschafft haben, welcher Feature-Song gewählt wurde und wie die weiteren Votings ausgegangen sind, zeigt sich dann bei der Show.Für Red Bull Setlist am 18. November in der LANXESS arena sind Tickets über Eventim erhältlich.Pressekontakt:haebmau agJonathan Böse+49 15780661366jonathan.boese@haebmau.deOriginal-Content von: Red Bull Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66746/6337064