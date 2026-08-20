Charttechnik und Nebenwerte - da prallen zwei Welten aufeinander, die in der Regel nicht recht zueinander passen. Umso auffälliger, welche innige Beziehung der Aktienkurs von NFON und die 200-Tage-Linie seit nun fast zwei Monaten führen. Noch ist es der Notiz des auf Lösungen für die Geschäftstelefonie spezialisierten Unternehmens zwar nicht gelungen, signifikant über die von den Charttechnikern so stark beachtete Durchschnittskurve zu steigen und damit ein Kaufsignal auszulösen. Doch es fehlt eben nicht mehr viel für genau dieses Szenario. Das gilt umgekehrt freilich auch für die Variante, dass der NFON-Kurs nachhaltig an der 200-Tage-Linie abprallt und sich an tieferen Regionen orientiert. So gesehen dann doch wieder Kaffeesatzleserei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de