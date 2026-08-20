Tiktok plant offenbar den Einstieg in den Zahlungsverkehr. Im Code der US-App sind Funktionen aufgetaucht, die direkte Überweisungen zwischen Nutzern per Direktnachricht ermöglichen könnten. Tiktok arbeitet offenbar an einer Funktion für direkte Geldtransfers zwischen Nutzern. Hinweise im Code der US-iPhone-App deuten darauf hin, dass Zahlungen künftig direkt über private Nachrichten verschickt und angenommen werden sollen. Die Empfänger sollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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