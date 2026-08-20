Die Aktie von Futu Holdings dürfte am Donnerstag einen kräftigen Satz nach oben machen. Im vorbörslichen US-Handel legt das Papier chinesischen Brokers deutlich zu. Auslöser dafür sind die vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal 2026, die deutlich besser ausfielen als von der Wall Street erwartet.Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie von 23,05 Hongkong-Dollar und einem Umsatz von 6,14 Milliarden Dollar gerechnet. Das hätte einem Gewinnwachstum von rund 26 Prozent und einem Umsatzplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär